Даже 96 Вт мало: iPhone 18 Pro требует новый тип зарядки
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Даже 96 Вт мало: iPhone 18 Pro требует новый тип зарядки

iPhone 18 Pro получил зарядку до 60 Вт, но старые мощные адаптеры Apple не раскроют её полностью.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:27
Даже 96 Вт мало: iPhone 18 Pro требует новый тип зарядки

Apple ускорила проводную зарядку iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Новые смартфоны способны зарядиться до 50% примерно за 15 минут, тогда как iPhone 17 Pro требовалось около 20 минут.

Для достижения максимальной скорости одного мощного блока питания недостаточно. Зарядное устройство должно поддерживать USB Power Delivery 3.1 и технологию Adjustable Voltage Supply, которая позволяет динамически менять напряжение.

Под нужные требования подходит новый фирменный адаптер Apple мощностью 40 Вт с кратковременной отдачей до 60 Вт. Компания отдельно указывает поддержку AVS и заявляет с ним зарядку iPhone 18 Pro и 18 Pro Max до 50% примерно за 15 минут.

При этом более мощные адаптеры Apple для MacBook на 96 и 140 Вт, по данным Gizmochina, не поддерживают необходимый режим AVS. Смартфон от них заряжаться будет, однако максимальная скорость ему недоступна.

Похожая ситуация возможна и со сторонними блоками питания. Даже адаптер мощностью 45 Вт и выше не обязательно зарядит новый iPhone быстрее, если в нём нет поддержки нужного профиля питания.

Складной iPhone Duo также поддерживает новую систему быстрой зарядки. Для него Apple заявляет достижение 50% примерно за 20 минут при использовании совместимого адаптера.

Блока питания в комплекте с новыми iPhone по-прежнему нет.

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