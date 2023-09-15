Ремонт iPhone 15 Pro и Pro Max будет проще и дешевле

Новые iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max обладают обновленным внутренним дизайном, переработанной рамкой и имеют съемное заднее стекло, что делает устройство более ремонтопригодным.

Apple уже реализовывала подобное в iPhone 14 и iPhone 14 Plus, сделав их первыми моделями, которые могут быть разобраны с обеих сторон, с момента релиза iPhone 4S в 2011 году. Внутренний редизайн не распространялся на модели iPhone 14 Pro.

Ожидается, что благодаря съемному заднему стеклу стоимость ремонта Pro-версий iPhone 15 для пользователей AppleCare+ заметно снизится. Для сравнения, ремонт iPhone 14 и iPhone 14 Plus обходится в $169-199, в то время как для iPhone 14 Pro этот показатель достигает $499-549. Вероятно, упрощение конструкции отразится на стоимости услуг и в неофициальных сервисных центрах.