Чат-бот Google Gemini теперь доступен на старых версиях Android

Чат-бот Google Gemini стал доступен для устройств под управлением Android 10 и Android 11. Ранее модель искусственного интеллекта требовала наличия Android 12 и более поздней версии операционной системы.

Теперь же, с выходом последней версии Gemini для Android — v1.0.626720042, приложение стало доступно и для более ранних версий ОС. Скачать его можно через Play Store.

Напомним, Google представила Gemini в начале декабря прошлого года. Чат-бот от Google по функционалу и внешнему виду похож на ChatGPT. Нейросеть способна отвечать на вопросы, писать код, распознавать и генерировать изображения, помогать с контентом и выполнять другие задачи.