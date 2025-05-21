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Apple объявила дату презентации WWDC 2025

Неделя технологий, инноваций и творчества.

Apple официально объявила, что ежегодная конференция для разработчиков WWDC пройдет в онлайн-формате с 9 по 13 июня 2025 года.

Главная презентация WWDC 2025 состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени. На ней Apple представит обновления для iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS.

В течение недели компания проведет более 100 обучающих сессий. Разработчики смогут пообщаться с инженерами и дизайнерами Apple, а также узнают о создании более продвинутых приложений и игр.

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Источник:
Apple
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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