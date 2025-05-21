Apple объявила дату презентации WWDC 2025

Apple официально объявила, что ежегодная конференция для разработчиков WWDC пройдет в онлайн-формате с 9 по 13 июня 2025 года.

Главная презентация WWDC 2025 состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени. На ней Apple представит обновления для iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS.

В течение недели компания проведет более 100 обучающих сессий. Разработчики смогут пообщаться с инженерами и дизайнерами Apple, а также узнают о создании более продвинутых приложений и игр.