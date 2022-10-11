Apple установит в iPhone собственные модемы в 2025 году

Популярный аналитик Джефф Пу заявил, что по его данным будущие iPhone перейдут на собственные модемы Apple.

Сейчас во всех смартфонах компании используются модемы от Qualcomm. Аналогичное решение в виде модемов X70 и X75 появятся в iPhone 15 и iPhone 16. Только после двух будущих поколений, планируется переход на собственную разработку.

Анонс Qualcomm Snapdragon X70 состоялся в феврале 2021 года. Он поддерживает скорость загрузки до 10 Гбит/с, а его энергоэффективность выше на 60%.

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