Apple начала выпускать защитные маски
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Новости

Apple начала выпускать защитные маски

Тим Кук на своей странице в Твиттере рассказал о запуске производства защитных масок и лицевых щитков для больниц.

По его словам, Apple уже распространила по миру 20 млн обычных масок и наладила производство собственных лицевых щитков, которые должны помочь врачам и другим медицинским работникам не заразиться вирусом.

Сейчас в планах корпорации выпускать 1 млн щитков в неделю, первая партия уже была отправлена на прошлой неделе.

Apple осуществляет закупку материалов на стороне, а создание защитных средств происходит на заводах в Китае и США.

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