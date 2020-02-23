Apple начала выпускать защитные маски

Тим Кук на своей странице в Твиттере рассказал о запуске производства защитных масок и лицевых щитков для больниц.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

По его словам, Apple уже распространила по миру 20 млн обычных масок и наладила производство собственных лицевых щитков, которые должны помочь врачам и другим медицинским работникам не заразиться вирусом.

Сейчас в планах корпорации выпускать 1 млн щитков в неделю, первая партия уже была отправлена на прошлой неделе.

Apple осуществляет закупку материалов на стороне, а создание защитных средств происходит на заводах в Китае и США.