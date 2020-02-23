Apple начала выпускать защитные маски

Тим Кук на своей странице в Твиттере рассказал о запуске производства защитных масок и лицевых щитков для больниц.
По его словам, Apple уже распространила по миру 20 млн обычных масок и наладила производство собственных лицевых щитков, которые должны помочь врачам и другим медицинским работникам не заразиться вирусом.
Сейчас в планах корпорации выпускать 1 млн щитков в неделю, первая партия уже была отправлена на прошлой неделе.
Apple осуществляет закупку материалов на стороне, а создание защитных средств происходит на заводах в Китае и США.
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