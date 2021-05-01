Apple начала продавать восстановленные Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE

В продажу поступили восстановленные Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, которые были представлены в сентябре прошлого года. Пока их можно приобрести через официальный интернет-магазин только в США.

Восстановленные модели мало чем отличаются от новых. Apple проводит восстановительные работы бывших в употребление устройства, заменяет старые детали на новые, а также предоставляет стандартную годовую гарантию. Для компании эта давняя практика, а покупатели могут значительно сэкономить.

Восстановленные Apple Watch Series 6 обойдутся в США от 339 долларов (на $60 дешевле новых), а Apple Watch SE можно приобрести за 239 долларов (на $40 дешевле новых).