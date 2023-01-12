Apple может выпустить MacBook с сенсорным экраном в 2025 году

Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple разрабатывает первый MacBook с сенсорным экраном. Пока что работа находится на этапе проектирования, но в будущем году уже начнётся производство, а продажи — в 2025-м. Новинка будет основана на обычном MacBook с «чёлкой».

Отметим, что только у Apple нет ноутбуков с сенсорными экранами. Все остальные компании давно продают их. При этом в Купертино чётко разделяют iPhone, iPad и MacBook. В смартфонах нет многооконного режима, который присутствует в планшетах. А на ПК есть более гибкая и продвинутая ОС, но нет сенсорного дисплея.

Также отметим, что последние MacBook на процессорах M1 и M2 уже выпущены. На них же есть и топовые модели iPad Pro. Не исключено, что в будущем компания добавит MacOS на планшеты или же объединит две линейки ОС и устройств в единое целое.

Отметим, что в 2010 году Стив Джобс говорил, что сенсорные экраны не должны быть вертикальными. А в 2012 году Тим Кук заявил, что скрещивание планшета и ноутбука столь же глупо, как попытка скрестить холодильник и тостер.

Между тем, многие компании выпускают ноутбуки с сенсорными экранами и устройства 2-в-1. Кто знает, может мы скоро увидим похожее решение и от «яблочной» компании.