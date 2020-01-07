Apple может выпустить iPhone с необычным Touch ID

Известный аналитик Мин-Чи Куо поделился новой информацией о айфонах 2021 года. По его прогнозам, это поколение смартфонов получит кнопку Touch ID на боковой грани.

Боковой сканер отпечатков пальцев исключит Touch ID. По словам аналитика, такое нововведение улучшит «пользовательский опыт».

Также Мин-Чи Куо сообщил, что новинка получит LCD-дисплей и будет продаваться как доступный смартфон. Представить такое устройство компания может в первой половине 2021 года.

По слухам, на сентябрьской презентации 2021 года Apple выпустит айфоны одновременно с Touch ID и Face ID. Насколько эта информация достоверна узнаем мы совсем не скоро.