Apple может повысить цены на iPhone 14

Компания Apple согласилась на повышение цен TSMC для обеспечения производства новых iPhone в 2022 году. Об этом стало известно зарубежному порталу MyDrivers со ссылкой на источник.

Новый контракт с TSMC рассчитан на поставку 120-150 тысяч однокристальных систем, изготовленных по 4-нм техпроцессу. Сам производитель повысил на них закупочную цену от 8 до 10%. Если верить данным источника, то повышение скажется на стоимости готовых устройств для покупателя.

Стоимость флагманских iPhone 14 остаётся неизвестной. При этом не исключено, что Apple постарается сохранить текущую стоимость на будущие смартфоны.

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