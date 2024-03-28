Apple может отменить выпуск первого складного iPhone

Компания Apple отложила запуск своего первого складного iPhone из-за существующих проблем с гибкими дисплеями. По данным Alpha Biz, анонс смартфона перенесен с четвертого квартала 2026 года на первый квартал 2027 года.

Издание The Information отмечает, что компания все еще находится на ранней стадии разработки двух складных смартфонов форм-фактора Fold. Основная причина проблем с разработкой – отсутствие у Samsung и LG таких складных дисплеев, которые могли бы устроить Apple по качеству. Как сообщают источники, купертиновцы хотят добиться полного отсутствия складки.

Если до 2027 года Apple не получит «идеальный» экран, то, вероятнее всего, разработку складного iPhone компания заморозит на неопределенное время.

В феврале в сети уже появлялась информация о том, что Apple могла приостановить разработку iPhone с гибким экраном. По словам инсайдера, дисплей прототипа устройства сломался спустя несколько дней тестирования.