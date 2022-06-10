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Новости

Хакеры смогли взломать процессор M1

Исследователи безопасности из MIT смогли организовать успешную атаку PACMAN на процессор Apple M1.

По их словам, чипсет защищен несколькими уровнями безопасности, а последний идёт под названием PAC. Pointer Authentication (аутентификация указателя) – функция безопасности для защиты процессора от злоумышленников, которые смогли получить доступ к памяти. Указатели хранят адреса памяти, а код аутентификации указателя (PAC) проверяет наличие незапланированных изменений указателей, которые появились из-за атаки.

Атаку PACMAN смогли организовать специалисты из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL). Стоит отметить, что произвести взлом чипа без физического доступа к нему пока невозможно.

Кроме того, проблема присутствует и для некоторых других ARM-процессоров, но на чипе М2 её ещё не протестировали.

Лаборатория CSAIL уведомила Apple и раскроет подробную информацию на Международном симпозиуме по компьютерной архитектуре 18 июня.

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Источник:
9to5mac

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