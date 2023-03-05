Apple летом представит 13 и 15-дюймовый MacBook Air

Популярный журналист Марк Гурман из Bloomberg рассказал о планах Apple на это лето. Сообщается, что компания выпустит обновленный 13-дюймовый MacBook Air и новый большой 15-дюймовый MacBook Air. Произойдет это в конце весны или летом этого года.

Какой чип будут устанавливать в ноутбуках остается неизвестно. Предполагается, что в 13-дюймовом это может быть еще не анонсированный M3, который использует новый 3-нм процесс TSMC для повышения производительности.

Для 15-дюймового MacBook Air Гурман приписывает чип M2. По его словам, этот ноутбук сначала заинтересует пользователей, но быстро устареет.

Еще из летних новинок стоит ждать новый Mac Pro Tower с чипом M2 Ultra и тем же дизайном, что и в 2019 году. Обновленный 24-дюмовый Mac купертиновцы представят не раньше второй половины этого года.