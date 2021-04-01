Apple купит аккумуляторы Tesla для питания Apple Park

Apple планирует построить солнечную электростанцию California Flats для сохранения энергии, а также для питания своего Apple Park. Для этого компания закупит несколько аккумуляторов Tesla Megapack.

Уже известно, что станция California Flats будет хранить около 240 МВт-ч энергии, чего вполне достаточно для поддержки электроэнергией более 7000 домов. Но у Apple свои планы, она хочет обеспечить энергией собственный парк и все подразделения компании в Калифорнии.

Tesla Megapack – огромный аккумулятор, размером с грузовой контейнер. Одно такое устройство может хранить до 3 МВт-ч энергии. Общая сумма сделки оценивается в $50 млн.