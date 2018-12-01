Инсайдер: Apple iMac 2020 года не получит Face ID

Несмотря на более ранние слухи о появлении Face ID в iMac 2020 года, похоже Apple не готова реализовать эту функцию в будущем устройстве. По данным инсайдера Jioriku, который известен своими утечками относительно «яблочных» продуктов, технологии FaceID bezel в этой линейке продуктов ждать не стоит.
Также источник сообщил другие данные о новинке. Предполагается, что iMac 2020 года получит тонкие рамки, как и Pro Display XDR. Также в твите упоминается дисплей Retina, что должно улучшить показатели яркости, контрастности и калибровки. Однако это пока не подтверждено другими утечками.
Кроме того, сообщается, что Apple, по слухам, избавится от медленного Fusion Drive в пользу PCIe NVMe. Это решение давно уже назрело, потому не исключено, что корпорация сделает это. Также сообщается, что iMac 2020 года получит чип безопасности T2, а ещё — графику AMD Navi. Подробности, как предполагается, станут известны в рамках будущего мероприятия для разработчиков WWDC 2020.
Отметим, что технология Face ID давно уже применяется в мобильных устройствах, но в ПК она пока что мало используется даже на Windows, хотя функция Windows Hello давно уже реализована в «десятке». То же самое касается и «яблочных» ноутбуков и ПК.
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