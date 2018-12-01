Инсайдер: Apple iMac 2020 года не получит Face ID

Несмотря на более ранние слухи о появлении Face ID в iMac 2020 года, похоже Apple не готова реализовать эту функцию в будущем устройстве. По данным инсайдера Jioriku, который известен своими утечками относительно «яблочных» продуктов, технологии FaceID bezel в этой линейке продуктов ждать не стоит.

New iMac information!



This generation will not have the new FaceID bezel tech. Apple may be looking into this, but it is not coming this time around. Purely a display and drive upgrade this time around. The .plist file that it was shown in is just showing compatibility. — Jiorīku (@Jioriku) June 21, 2020

Также источник сообщил другие данные о новинке. Предполагается, что iMac 2020 года получит тонкие рамки, как и Pro Display XDR. Также в твите упоминается дисплей Retina, что должно улучшить показатели яркости, контрастности и калибровки. Однако это пока не подтверждено другими утечками.

Кроме того, сообщается, что Apple, по слухам, избавится от медленного Fusion Drive в пользу PCIe NVMe. Это решение давно уже назрело, потому не исключено, что корпорация сделает это. Также сообщается, что iMac 2020 года получит чип безопасности T2, а ещё — графику AMD Navi. Подробности, как предполагается, станут известны в рамках будущего мероприятия для разработчиков WWDC 2020.

Отметим, что технология Face ID давно уже применяется в мобильных устройствах, но в ПК она пока что мало используется даже на Windows, хотя функция Windows Hello давно уже реализована в «десятке». То же самое касается и «яблочных» ноутбуков и ПК.