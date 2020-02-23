В новом iMac может появиться Face ID

Еще одна хорошая новость для поклонников техники от Apple. Сегодня в Твиттер опубликовали новость, что скорее всего, в iMac может появиться поддержка Face ID. Объясняется это тем, что один из пользователей в коде обнаружил поддержку этой технологии. Для доказательства своей правоты он предоставил кусочек кода.

Напомним, что еще в прошлом году представители Apple запатентовали камеру True Depth для Mac. Это позволяет сканировать не только лицо человека, но и его сетчатку глаза. Все это так или иначе, как бы приближает нас к реализации этой технологии в iMac.

Многие аналитики уверены, что версию с iMac с поддержкой Face ID могут показать уже на конференции WWDC, которая стартует 22 июня. Правда, есть большая вероятность и того, что код взят с iPhone. Это в свою очередь может означать то, что пользователь сможет разблокировать Mac или Apple TV при помощи сканера смартфона. Нечто подобное уже реализовано, только с помощью Apple Watch.