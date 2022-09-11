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Новости

Apple отложила запуск функции iCloud Shared Photo Library для iOS 16

Компания Apple временно убрала новую функцию общей медиатеки iCloud Shared Photo Library из iOS 16. На самом сайте Apple пишут, что она «появится позже в этом году».

Скриншот с официального сайта Apple / The GEEK

Функцию уже вырезали из iOS 16 beta 9, которая вышла 7 сентября, а также она не появится в стабильном релизе 12 сентября. По всей вероятности её выход предстоит ждать с появлением iOS 16.1 или 16.2.

Нововведение iCloud Shared Photo Library позволяет обмениваться фото и видео с пятью пользователями через общую медиатеку, при этом каждый из них может её пополнять и редактировать.

Кроме того, с релизом iOS 16.0 не стоит ждать приложения для совместной работы Freeform и поддержку протокола умных устройств Matter.

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Источник:
Apple

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