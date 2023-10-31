Появились первые фото PS5 Slim: она компактнее и меньше оригинальной консоли

Один из пользователей X поделился фотографиями новой компактной PS5, которую он уже успел получить. Эта версия консоли будет доступна для продажи в США и Японии начиная с 10 ноября 2023 года.

Новая PS5 имеет уменьшенные размеры и вес в сравнении с оригинальной моделью. Вес оригинальной консоли с дисководом составлял 4,5 кг, в то время как обновленная версия весит всего 3,2 кг, что на 18-24% легче. Кроме того, компактная PS5 меньше на более чем 30%.

Цены на новую модель также отличаются: версия с дисководом Ultra HD Blu-ray стоит 500 долларов, в то время как цена Digital-версии составляет 450 долларов. В сравнении с оригинальной консолью, которая продавалась за 400 долларов, эти цены представляют собой небольшой рост.