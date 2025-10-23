Redmi Pad 2 Pro вышел в России: 12,1″, Snapdragon 7s Gen 4 и батарея на 12 000 мА·ч

На российском рынке начались продажи планшетов Redmi Pad 2 Pro и Redmi Pad 2 Pro 5G. Как сообщили The GEEK в пресс-службе дистрибьютора diHouse, устройства уже доступны у официальных партнёров Xiaomi.

Redmi Pad 2 Pro оснащён 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и максимальной яркостью 600 нит. В основе лежит 8-ядерный процессор Snapdragon 7s Gen 4 (2,7 ГГц) с графикой Adreno 810. Планшет выпускается в версиях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенного хранилища, которое можно расширить картой microSD до 2 ТБ.

Батарея на 12 000 мА·ч поддерживает быструю зарядку 33 Вт и реверсивную на 27 Вт. В версии Pad 2 Pro 5G добавлены SIM и eSIM, а также улучшенная основная камера на 13 Мп (против 8 Мп у базовой модели).

Обе версии получили Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, алюминиевый корпус и динамики с поддержкой Dolby Atmos. В продажу также поступили аксессуары: стилус Redmi Smart Pen, клавиатура Redmi Pad 2 Pro Keyboard и чехол Redmi Pad 2 Pro Cover.

Цены на российском рынке:

Redmi Pad 2 Pro (6+128 ГБ) — 24 990 ₽

Redmi Pad 2 Pro (8+256 ГБ) — 29 990 ₽

Redmi Pad 2 Pro 5G (6+128 ГБ) — 30 990 ₽

Redmi Pad 2 Pro 5G (8+256 ГБ) — 35 990 ₽

Планшеты доступны в сером, серебристом и фиолетовом цветах (у 5G-версии — только серый и серебристый).