Apple готовит машину без руля и педалей. Её выпустят в 2025 году

Инсайдер и редактор издания Bloomberg Марк Гурман поделился новыми данными о будущих проектах Apple. По его словам, в Купертино разрабатывают беспилотный автомобиль будущего. Сейчас проектом руководит бывший руководитель направления ПО Apple Watch Кевин Линч. Также сообщается, что в компании приняли решение, в каком направлении развивать автомобиль.

Отметим, что ранее там выбирали между полностью беспилотным автомобилем (без руля и педалей) и классическим, но с автопилотом. Победил первый вариант, на нём настоял именно Линч.

Предполагается, что такой автомобиль появится в 2025 году, но сроки могут сдвинуть. Ведь создать полноценный автопилот пытаются в Waymo (дочерняя компания Alphabet), Tesla и других компаниях.

В Apple также пока не определились с дизайном машины. Зато известно, что она сможет заряжаться на существующих станциях зарядки, а не использовать только свои. В общем, пока вопросов больше, чем ответов, потому остаётся только ждать.