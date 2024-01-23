Apple готовит к выходу iOS 17.4 с установкой приложений в обход App Store

Первая бета-версия iOS 17.4 может выйти уже на этой неделе. Какие нововведения предполагаются, пока неизвестно, но 6 марта истекает срок, до которого Apple должна разрешить загрузку приложений не из App Store.

По слухам, именно эту возможность на iPhone и iPad принесет обновление. Хотя остается неясным, будет ли этот функционал тестироваться в бетах или его сразу запустят на релизе.

Неделей ранее Apple разрешила разработчикам в США добавлять в свои приложения прямые ссылки на покупку цифровых товаров. В ЕС компания также предоставит доступ к NFC на iPhone и Apple Watch для подключения альтернативных сервисов оплаты вместо Apple Pay.