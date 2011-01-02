Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple анонсировала презентацию на 10 ноября

Apple анонсировала третью презентацию за осень. Мероприятие состоится в онлайн-формате 10 ноября в 21:00 по Москве. В отправленных приглашения для журналистов используется слоган: «One more thing» («Еще кое-что»).

  • Apple Event

Стоит предположить, что Apple представит первый iMac на собственном процессоре ARM. Также могут показать полноразмерные наушники AirPods. Ведь в начале октября из фирменных магазинов компании начали убирать наушники сторонних производителей.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Источник:
Apple
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить