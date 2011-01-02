Apple анонсировала презентацию на 10 ноября

Apple анонсировала третью презентацию за осень. Мероприятие состоится в онлайн-формате 10 ноября в 21:00 по Москве. В отправленных приглашения для журналистов используется слоган: «One more thing» («Еще кое-что»).

Стоит предположить, что Apple представит первый iMac на собственном процессоре ARM. Также могут показать полноразмерные наушники AirPods. Ведь в начале октября из фирменных магазинов компании начали убирать наушники сторонних производителей.