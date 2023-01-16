«Авито» добавил возврат товаров от частных продавцов

Сервис объявлений «Авито» добавил опцию по возврату товара купленный через «Авито Доставку» в течение 14 дней после его получения. Подобные объявления будут отмечены специальной меткой.

Согласное описанию опции, возврат товара возможен через «Почту России», Boxberry, СДЭК и других логистических партнёров. Кроме того, если товар надлежащего качество, то покупатель обязан его вернуть продавцу без следов использования. Если обнаружился брак, то продавец должен его принять даже со следами использования.

Также если товар имеет следы использования, но покупатель хочет вернуть товар, то продавцу предоставиться возможность отклонить заявки. После этого операция перейдёт в раздел спорных, а для решения проблемы присоединится специалист «Авито».

Если продавец вывел деньги полученные с продажи, то сервис попросит указать карту и заморозит нужную сумму. Деньги покупателю вернутся только тогда, когда продавец получит свой товар. Более того, продавец сможет заявить о проблеме с товаром в течение двух дней, если что-то не обнаружил при получении.

Бесплатный возврат проблемных товаров будет тестироваться до июля 2023 года. Таким образом «Авито» планирует изучить пользовательский опыт и детально проработать новый механизм.

Ранее возврат товаров был доступен только для покупок у юрлиц.

По мнению редакции The GEEK новая опция может увеличить рост мошенников на площадке. Рекомендуем почитать, как защитить себя от известных способов «развода» при переводе на карту и через личные сообщения.