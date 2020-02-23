Анонсированы защищенные умные часы Amazfit Ares

Huami Technology показала новые умные часы под собственным брендом – Amazfit Ares. Этот носимый девайс способен на многое, ведь речь идет о функциональности в виде 70 спортивных режимов и подборке различных функций Firstbeat. Это своего рода профессиональный уровень отслеживания различных параметров человеческого организма.

Так, среди функций присутствует VO2Max, которая показывает количество потребленного кислорода, Training Effect – эффективность проведенных тренировок, Training Load – загруженность организма тренировками на неделе, а также Recovery Time Data – время восстановления организма.

Что касается дизайна, то умные часы Amazfit Ares выглядят не совсем стандартно. Как говорит глава Huami Хаунг Ванг, их образ черпался из пожеланий и отзывов пользователей, которые хотели получить что-то необычное и отличающееся от всего, что сейчас присутствует на рынке. Так и получилось: на рынок вышли часы с угловатым дизайном и наличием физических кнопок.

Если верить информации полученной от разных источников, то основное предназначение Amazfit Ares – экстремальные тренировки в тяжелых условиях. Эти часы являются усиленным вариантом модели Amazfit T-Rex и полностью соответствуют стандарту MIL-STD-810G.

Ожидается, что полноценная презентация Amazfit Ares состоится 19 мая этого года.