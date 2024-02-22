Анонсированы ноутбуки Redmi Book Pro 2024 на чипах Core Ultra с автономностью до 30 часов

22 февраля Xiaomi, помимо смартфона Xiaomi 14 Ultra и планшета Pad 6S Pro, представила линейку ноутбуков Redmi Book Pro 14/16 (2024). Серия включает в себя две версии устройства с различными размерами экрана, но со схожими характеристиками.

Redmi Book Pro 16 (2024)

Топовая модель оснащена процессорами Intel Ultra 5 125H или Ultra 7 155H, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD объемом 1 ТБ. 16-дюймовый экран имеет 3К разрешение, частоту обновления 165 Гц, яркость 500 нит и сертификацию Dolby Vision и TÜV Rheinland.

Аккумулятор на 99 Втч обеспечивает до 27 часов работы и поддерживает быструю зарядку 140 Вт. Ноутбук имеет металлический корпус и весит всего 1,88 кг при толщине 15,9 мм. Цены следующие:

Intel Ultra 5 125H (32 ГБ + 1 ТБ) — 5999 юаней (~76700 рублей)

Intel Ultra 7 155H (32 ГБ + 1 ТБ) — 6999 юаней (~89500 рублей)

Redmi Book Pro 14 (2024)

Младшая 14-дюймовая модель имеет схожие характеристики. Дисплей получил разрешение 2,8K, частоту обновления 120 Гц, яркость 400 нит и сертификацию Dolby Vision и TÜV Rheinland. Аккумулятор емкостью 80 Втч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт обеспечивает до 30 часов работы. Кроме того, есть дополнительная версия с объемом памяти 16/512 ГБ на чипе Ultra 5 125H.

Стоимость устройств:

Intel Ultra 5 125H (16 ГБ + 512 ГБ) — 4999 юаней (~63900 рублей)

Intel Ultra 5 125H (32 ГБ + 1 ТБ) — 5499 юаней (~70400 рублей)

Intel Ultra 7 155H (32 ГБ + 1 ТБ) — 6499 юаней (~83200 рублей)