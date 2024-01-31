Анонсированы AyaNeo Flip DS и Flip KB: складные портативные консоли на Ryzen 7

Компания AyaNeo анонсировала две игровые портативные консоли – Flip DS и Flip KB. Обе модели обладают схожими характеристиками: складным дизайном, 7-дюймовыми экранами с частотой обновления 120 Гц и процессорами Ryzen 7 7840U или Ryzen 7 8840U.

Технические характеристики AyaNeo Flip DS и Flip KB

AyaNeo Flip KB AyaNeo Flip DS

Чипы имеют восемь ядер Zen 4, 16 потоков, максимальную частоту 5,1 ГГц, 16 Мбайт кеш-памяти L3 и встроенный графический процессор Radeon 780M. Консоли оснащены системами охлаждения с испарительной камерой и одним вентилятором.

Отличительной особенностью AyaNeo Flip DS является наличие двух дисплеев. Главный экран – IPS с разрешением 1920×1080 пикселей, второй экран также IPS, но размером 3,5 дюйма и разрешением 960×640 пикселей, что делает эту модель похожей на Nintendo 3DS.

AyaNeo Flip KB вместо второго экрана имеет клавиатуру. Обе модели предлагаются с различными вариантами оперативной памяти LPDDR5X-6400 (16, 32 или 64 ГБ) и SSD на 512 ГБ или 2 ГБ. Кроме того, есть разъёмы USB4 и OCuLink для подключения внешних видеокарт.

Цены на AyaNeo Flip DS и Flip KB

Цены варьируются в зависимости от конфигурации:

Flip KB на Ryzen 7 7840U (16/512 ГБ) – $899 (~80600 рублей)

Flip KB на Ryzen 7 7840U (32 ГБ/2 ТБ) – $1129 (~101200 рублей)

Flip KB на Ryzen 7 7840U (64 ГБ/2 ТБ) – $1399 (~125500 рублей)

Flip KB на Ryzen 7 8840U (16/512 ГБ) – $939 (~84200 рублей)

Flip KB на Ryzen 7 8840U (32 ГБ/2 ТБ) – $1169 (~104800 рублей)

Flip KB на Ryzen 7 8840U (64 ГБ/2 ТБ) – $1439 (~129000 рублей)

Flip DS на Ryzen 7 7840U (16/512 ГБ) – $939 (~84200 рублей)

Flip DS на Ryzen 7 7840U (32 ГБ/2 ТБ) – $1169 (~104800 рублей)

Flip DS на Ryzen 7 7840U (64 ГБ/2 ТБ) – $1439 (~129000 рублей)

Flip DS на Ryzen 7 8840U (16/512 ГБ) – $979 (~87800 рублей)

Flip DS на Ryzen 7 8840U (32 ГБ/2 ТБ) – $1209 (~108400 рублей)

Flip DS на Ryzen 7 8840U (64 ГБ/2 ТБ) – $1479 (~132600 рублей)

AyaNeo Flip DS и AyaNeo Flip KB на базе Ryzen 7 7840U появятся в продаже в марте, а модели на Ryzen 7 8840U будут доступны к концу апреля.