Анонсирована новая часть Assassin’s Creed
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Новости

Анонсирована новая часть Assassin’s Creed

Студия Ubisoft представила новую часть Assassin”s Creed Valhalla. Разработчики креативно подошли к анонсу и в прямом эфире художник создавал постер для игры.

Сюжет новой части Assassin”s Creed развернётся в Англии девятого века в эпоху враждующих королевств и завоеваний викингов. Руководит производством игры Ашраф Исмаил, который ранее работал над предыдущими частями – Assassin”s Creed IV: Black Flag и Assassin”s Creed Origins.

Также был представлен кинематографический трейлер новой части длинной в четыре минуты.

Выход игра назначен на конец 2020 года для PS4, PS5, Xbox One X и Xbox Series X.

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