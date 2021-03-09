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Новости

Анонсирован смартфон Moto G10 Power с киберзащитой

В сети появились первые данные о новом смартфоне среднего уровня Moto G10 Power. Новинку покажут уже сегодня, однако ранее был опубликован видеоролик и основные характеристики новинки.

Как сообщается, смартфон получит батарею на 6000 мАч, квадрокамеру с основным сенсором на 48 МП и улучшенной оптикой, почти чистую версию Android 11 с минимумом модификаций, а также программный набор ThinkShield. Он позволит блокировать доступ к памяти на аппаратном уровне, обеспечивать безопасную загрузку и прочее.

Данных о процессоре, памяти и так далее пока нет. Потому пока неясно, какой новинка будет по цене. По данным инсайдеров стоимость составит 205 долларов.

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Источник:
Vimeo
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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