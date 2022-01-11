Анонсирован флагман OnePlus 10 Pro

Китайская компания OnePlus официально представила свой первый флагманский смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 1. Это модель OnePlus 10 Pro с экраном LTPO 2-го поколения и быстрой зарядкой.

Новинка оснащена дисплеем AMOLED с разрешением 1440p, адаптивной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц и вырезом под селфи-камеру. В камере используется сенсор Sony IMX615 на 32 МП. Основная камера включает модули на 48, 50 и 8 МП. Есть 3,3-кратный оптический зум. Отметим также технологию Natural Color Optimization 2.0, которая обеспечивает точную передачу цвета. А в камере есть режим съёмки Pro Mode 2.0 RAW.

Помимо процессора Snapdragon 8 Gen 1, у смартфона есть 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель на 128/256 ГБ стандарта UFS 3.1. Помимо этого, есть батарея мощностью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 80 Вт и беспроводной зарядки до 50 Вт.

Цена вопроса составляет примерно 56 и 63 тысячи рублей в зависимости от памяти. Продажи стартуют уже 13 января.