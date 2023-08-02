Анонсирован Dasung Paperlike Color — первый в мире монитор с цветным дисплеем E Ink

Dasung анонсировала первый в мире монитор с цветным дисплеем типа E Ink. Особенность экрана заключается в отображении информации, которая преподносится пользователю в виде имитации обычной печати на бумаге.

Из характеристик известно, что монитор Paperlike Color оснащён 25,3-дюймовой матрицей Kaleido 3 с электронными чернилами, которая способна отображать 4096 цветов и имеет разрешение 3200х1800 пикселей. Заявлена поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 2.4G/5G и протоколов беспроводной передачи изображения по средствам Miracast и AirPlay. Из интерфейсов есть HDMI, DP и USB-C.

Монитор Dasung Paperlike Color уже появился на краудфандинговой площадке Indiegogo, но цена пока не указана. Больше подробностей об устройстве станет известно ближе к релизу.