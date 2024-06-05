Представлен Xiaomi Redmi 13 – доступный смартфон с камерой 108 Мп

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi 13, который впервые оснащен камерой на 108 Мп. В качестве основной камеры выступает 1/1,67-дюймовый датчик Samsung ISOCELL HM6. Устройство также обладает 13-мегапиксельной фронтальной камерой, второй задней камерой на 2 Мп для макросъемки и кольцевой LED-вспышкой.

Смартфон получил 6,79-дюймовый дисплей DotDisplay с разрешением FHD+ (2460×1080, 396 ppi), пиковой яркостью 550 нит и частотой обновления 90 Гц. Экран имеет сертификаты TÜV Rheinland.

Redmi 13 работает на базе процессора MediaTek Helio G91-Ultra и имеет 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, а аккумулятор емкостью 5030 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Среди прочих особенностей — 3,5-мм аудиоразъем, ИК-порт, Bluetooth 5.4 и операционная система HyperOS на базе Android 14.

Модель Redmi 13 предлагается в четырех цветах: Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink и Ocean Blue. Цены начинаются от $179 (~15 900 рублей).