Анонс Xiaomi POCO C61: ультрабюджетник с флагманским дизайном и процессором 2023 года

Xiaomi представила ультрабюджетный смартфон POCO C61, который пришел на смену прошлогоднему бюджетному POCO C51.

POCO C61 – переименованный Redmi A3. Смартфон оснащен большим 6,71-дюймовым дисплеем с разрешением 1650×720 (HD+), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 500 нит.

«Под капотом» POCO C61 находится MediaTek Helio G36 – восьмиядерный чипсет (до 2,2 МГц), который был анонсирован 13 февраля 2023 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу.

Смартфон получил блок с двойной камерой, состоящий из основного датчика на 8 Мп и дополнительной «затычки» на 0,08 Мп. На дисплее находится каплевидный вырез для 5-мегапиксельной фронтальной камеры.

POCO C61 также имеет аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев, разъем 3,5 мм, слот для MicroSD, лоток для двух SIM-карты, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и GNSS. При этом «из коробки» смартфон работает на Android 14.

Сейчас POCO C61 доступен в Индии по следующим ценам:

4/64 ГБ – $90 (~8300 рублей)

6/128 ГБ – $100 (~9200 рублей)