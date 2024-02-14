Представлен Redmi A3: ультрабюджетик в дизайне Xiaomi 13 Ultra с процессором 2023 года

Xiaomi представила новый ультрабюджетный смартфон Redmi A3, цена которого начинается от $90 (~8200 рублей).

Смартфон получил 6,71-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1650х720 и частотой обновления 90 Гц. В качестве процессора используется восьмиядерный MediaTek Helio G36, дебютировавший в феврале 2023 года.

Redmi A3 предлагается с тремя вариантами памяти: 3/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ. Устройство оснащено двойной камерой, главный сенсор которой имеет разрешение 8 Мп, а фронтальная камера – 5 Мп. Аккумулятор бюджетника на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт.

Среди других характеристик стоит отметить наличие USB-C порта, разъема для наушников, слота для MicroSD карт и сканера отпечатков пальцев, интегрированного в кнопку питания. Смартфон работает на Android 13 (MIUI 14).

Цены следующие:

3/64 ГБ – $90 (~8200 рублей)

4/128 ГБ – $100 (~9100 рублей)

6/128 ГБ – $110 (~1000 рублей)