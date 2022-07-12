Представлен дизайнерский realme GT2 MEE с «бампером» на корпусе

Бренд realme представил для китайского рынка смартфон GT 2 Master Edition. Это ещё одно издание флагманского GT 2, но в дизайнерской оболочке.

Основным отличием Master Edition от оригинального GT 2 стал «бампер» на корпусе, прикрывающие углы и небольшую область задней части смартфона. Также в качестве покрытия используется отделка под кожу.

Модель работает на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1 в паре с памятью LPDDR5X и специальном чипе X7. Последний забирает большую часть нагрузки в играх. Также появилась мощная система охлаждения площадью 4811 кв. мм, что должна обеспечивать стабильную работы при максимальной нагрузке на процессор.

Стоимость realme GT2 MEE в модификации 8/128 ГБ начинается от 3499 юаней (около 32 525).

Напомним, что на российском рынке ожидается появление флагманского смартфона realme GT 2 Pro. Все подробности станут известны 19 июля.

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