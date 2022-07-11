В России появятся флагман realme GT 2 Pro и доступный C35

Бренд realme сообщает, что 19 июля появится первая информация о российских продажах премиального флагмана realme GT 2 Pro, а также смартфона начального уровня realme C35.

Смартфон realme GT 2 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 и 2К экраном. Также в нем установлена тройная камера с первым в мире сверхширокоугольным объективом с углом обзора 150°.

Бюджетный realme C35 обладает ярким и современным дизайном с эффектом стереоскопического свечения, также смартфон оснащен тройной AI камерой на 50 Мп.

Больше информации будет доступно 19 июля. Ждём!

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