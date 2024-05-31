Анонс планшетов iQOO Pad 2 на мощных чипах Snapdragon и Dimensity

В Китае официально представили серию планшетов iQOO Pad 2 из двух устройств: базового Pad 2 на чипе Snapdragon 8s Gen 3 и улучшенного Pad 2 Pro на Dimensity 9300 Plus. Цена новинок сильно колеблется от конфигурации памяти: за простой вариант планшета на 8/128 ГБ придется отдать примерно $350, а за Pro-версию 8/256 ГБ — $480. Цветовой ряд одинаковый: Silver Wing, Lan Ting и Gray Crystal.

iQOO Pad 2 получил 12,05-дюймовой ЖК-дисплей с разрешением 2,8K (2800×1968), частотой до 144 Гц, пиковой яркостью 600 нит и поддержкой HDR. На фронтальной панели камера на 5 Мп, а на задней — на 8 Мп со светодиодной вспышкой. По бокам система из 6 динамиков. Размеры устройства 266,3x192x6,57 мм, а вес 589,2 грамма.

Внутри Pad 2 процессор Snapdragon 8s Gen, 8-12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, хранилище на 128-512 ГБ (UFS 3.1 – UFS 4.0), а также аккумулятор на 10 000 мАч с поддержкой зарядки на 44 Вт. Помимо этого имеется система охлаждения 3D VC, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.4 и USB-C.

8/128 ГБ — ~$350

8/256 ГБ — ~$395

12/256 ГБ — ~$435

12/512 ГБ — ~$480

iQOO Pad 2 Pro более крупная модель. Ее размеры 289,56×198,32×6,64 мм, а вес 679 граммов. На фронтальной части 13-дюймовая ЖК-панель с разрешением 3K (3096×2064), частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Тут же расположена камера на 8 Мп. А на задней стороне — камера на 13 Мп со светодиодной вспышкой.

«Под капотом» устройства чипсет Dimensity 9300 Plus, 8-16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, хранилище UFS 4.0 на 256-512 ГБ, а также АКМ на 11 500 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Из подключений доступны Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и USB-C. А из особенностей — 8 динамиков и система охлаждения 3D VC.

8/256 ГБ — ~$480

12/256 ГБ — ~$520

16/512 ГБ — ~$575