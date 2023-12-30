Анонс Honor X50 Pro: доступный смартфон с флагманским чипом и дисплеем «водопад»

В Китае без лишнего шума состоялся анонс смартфона Honor X50 Pro. Новинка выполнена в схожем дизайне с представленным летом Honor X50, но вместо среднебюджетного чипа Snapdragon 6 Gen 1 получала флагманскую однокристальную систему от Qualcomm.

Девайс оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем «водопад» с разрешением 1220 x 2652 точек и частотой обновления 60/120 Гц, ШИМ 1920 Гц, а соотношение сторон составляет 19,5:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 8-мегапикселей (f/2.0) с поддержкой записи видео 1080P.

Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых: главный на 108 Мп размером 1/1,67″ с диафрагмой f/1,8 и поддержкой записи видео 4K, второй — датчик глубины на 2 Мп (f/2,4).

За вычислительные возможности отвечает не самая новая, но флагманская однокристальная система Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон будет доступен в единственной конфигурации памяти на 12/256 ГБ.

Устройство оснащено ёмким аккумулятором на 5800 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

Из прочего, смартфон получил поддержку 5G-сетей, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, BeiDou, дисплейный сканер отпечатка пальца и порт USB-C версии 2.0. Из коробки девайс будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2. Габариты устройства: 163,6 х 75,5 х 8 мм, масса — 192 грамма.

В Китае Honor X50 Pro поступит в продажу 4 января 2024 года по цене 2799 юаней (35 300 ₽). Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.