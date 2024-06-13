Анонс HONOR Magic V Flip — раскладушка с самым большим внешним экраном в своём классе

Компания HONOR представила в Китае свою первую раскладушку в форм-факторе «флип» — Magic V Flip. Смартфон получил большой внешний экран, который занимает всю заднюю часть верхней половины корпуса.

Основной складной 6,8-дюймовый LTPO OLED-экран имеет разрешение 2520×1080 пикселей. Он получил переменную частоту обновления 1-120 Гц, пиковую яркость до 3000 нит, а ШИМ — 3840 Гц.

Внешний экран Magic V Flip — 4-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением до 1200×1092 пикселей, частотой до 120 Гц, яркостью до 1600 нит и поддержкой Dolby Vision. По заявлениям HONOR, раскладушка получила самый большой внешний экран в своем классе.

«Сердцем» смартфона стал процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1. Устройство доступно в вариантах с 12/16 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ постоянной памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт. Она позволяет зарядить батарею до 45% за 15 минут. При этом полная зарядка займет около 40 минут.

Блок камер состоит из основного сенсора Sony IMX906 на 50 Мп с OIS и ширика на 12 Мп. На дисплее есть вырез под фронтальную камеру на 50 Мп (Sony IMX816).

Толщина смартфона в сложенном виде составляет 14,89 мм, в разложенном — 7,15 мм, а вес — 193 грамма. Среди дополнительных функций — два динамика, NFC и линейный вибромотор. Смартфон работает под управлением Android 14 с фирменной оболочкой MagicOS 8.0.

Цены на HONOR Magic V Flip следующие:

12/256 ГБ — 4999 юаней (~60200 рублей)

12/512 ГБ — 5499 юаней (~66200 рублей)

12/1024 ГБ — 5999 юаней (~72200 рублей)

16/1024 ГБ — 6999 юаней (~84300 рублей)

Также доступна эксклюзивная дизайнерская версия (16/1024 ГБ), созданная в партнерстве с Jimmy Choo. Обойдется такой смартфон в 6999 юаней (~84300 рублей).

Предварительные заказы на HONOR Magic V Flip уже принимаются в Китае. Полноценные продажи начнутся 21 июня 2024 года.