Realme представила доступные смарт-часы Techlife Watch SZ100

Компания Realme выпустила доступные смарт-часы Techlife Watch SZ100. Устройство получило квадратный 1,69-дюймовый дисплей с разрешением 240 x 280 точек, более 100 циферблатов и 24 спортивных режима. Корпус защищён от попадания воды и влаги по стандарту IP68.

Встроенные датчики часов способны измерять пульс, уровень кислорода в крови, температуру тела и производить мониторинг сна. Среди другого функционала есть раздел для управления камерой, музыкой, поиском телефона и фонариком. Также есть встроенный будильник, таймер и секундомер. Время автономной работы от полного заряда составляет около 12 дней.

Стоимость Realme Techlife Watch SZ100 в Индии составляет $32 или около 2 тысяч рублей по курсу.

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