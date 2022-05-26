Представлен планшет Realme Pad X с экраном 2K и аккумулятором на 8340 мАч

Бренд Realme представил 11-дюймовый планшет Pad X. Разрешение дисплея составляет 2000×1200 точек с соотношением сторон 5:3. Планшет управляется обычным способом и при помощи стилуса, который приобретается отдельно.

За работу устройства отвечает восьмиядерный чипсет среднего уровня Snapdragon 695 и 4/6 ГБ оперативной памяти. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 8340 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Устройство получило четыре фирменных динамика с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio. На тыльной стороне разместилась камера с разрешением 13 МП, а фронтальная получила 8 МП с широкоугольным объективом на 105 градусов.

Стоимость Realme Pad X за модификацию 4/64 ГБ составляет 1299 юаней (около 12 300 рублей), а версия на 6 ГБ обойдётся всего в 1599 юаней (около 15 100 рублей). Продажи начнутся в Китае с 31 мая.

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