Киберпанк для взрослых: анонсирована CyberpunkXXX

Студия Gamerflex анонсировала новую игру CyberpunkXXX, которая выйдет на ПК и будет иметь возрастную отметку 18+. Игрокам предстоит играть в роли охотника на андроидов от фракции «Rebel Element» в 2068 году.

Особенностью игры будет возможность использования не только физической силы, но и сексуальных манипуляций. Демо-версия уже доступна на Steam, а также на видео можно увидеть игровой процесс.

На данный момент CyberpunkXXX находится на самой ранней стадии разработки, а для сбора средств на продолжение проекта студия использует платформу Patreon. Официальная дата выхода игры пока неизвестна.