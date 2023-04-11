Новости

Киберпанк для взрослых: анонсирована CyberpunkXXX

Avatar photo
Вадим Майков сегодня в 12:52

Студия Gamerflex анонсировала новую игру CyberpunkXXX, которая выйдет на ПК и будет иметь возрастную отметку 18+. Игрокам предстоит играть в роли охотника на андроидов от фракции «Rebel Element» в 2068 году.

Особенностью игры будет возможность использования не только физической силы, но и сексуальных манипуляций. Демо-версия уже доступна на Steam, а также на видео можно увидеть игровой процесс.

На данный момент CyberpunkXXX находится на самой ранней стадии разработки, а для сбора средств на продолжение проекта студия использует платформу Patreon. Официальная дата выхода игры пока неизвестна.

💙 Обязательно подпишись: The GEEK в Телеграм

Теги: 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/admin/data/www/the-geek.ru/wp-content/themes/gk/inc/partials/tags.php on line 3
Источник:
Steam

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной