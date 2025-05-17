Anker представила сверхтонкий аккумулятор Nano Air 2 с MagSafe и быстрой зарядкой

Компания Anker представила в Китае Nano Air 2 — сверхтонкий магнитный power bank, ориентированный на пользователей iPhone с поддержкой MagSafe. Устройство уже поступило в продажу на JD.com по цене 229 юаней (примерно $32).

Толщина аккумулятора составляет всего 8,6 мм, вес — 118 граммов, а габариты — 8.6 × 70.6 × 102 мм. Устройство оформлено в стиле Apple: округлые углы, мягкое покрытие и металлическая рамка. В продаже доступны три цвета: Snow White, Desert Gold и Midnight Black.

Характеристики Anker Nano Air 2:

Ёмкость батареи: 5000 мА·ч (реальная отдача — около 3000 мА·ч при 5 В)

Проводная зарядка через USB-C: до 20 Вт

Беспроводная зарядка MagSafe: 7,5 Вт

Совместимость: iPhone 12–16, устройства Samsung, Xiaomi, Huawei, OPPO, Vivo и другие гаджеты

Магнитная система крепления не мешает камере и позволяет использовать аккумулятор прямо во время работы со смартфоном. Устройство удобно держать в руке или класть на стол — по формату оно ближе к банковской карте.

Anker использовала новую систему IceFlow — трёхуровневую конструкцию с графеном, теплопроводным гелем и металлической центральной рамкой. Как утверждает производитель, благодаря двум датчикам температуры, которые отслеживают нагрев до 120 000 раз в час, система охлаждения стала на 300% эффективнее.