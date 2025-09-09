Apple выпустила ремешок Crossbody Strap для iPhone за $59 | The GEEK
Новости

Apple выпустила ремешок Crossbody Strap для iPhone за $59

Ещё понадобится чехол.
Ник Денвер сегодня в 22:21

Apple представила новый аксессуар — Crossbody Strap, позволяющий носить iPhone через плечо. Ремешок крепится к смартфону с помощью магнитной системы, но для этого потребуется совместимый фирменный чехол стоимостью ещё $59.

Crossbody Strap доступен в нескольких цветах, включая неоново-жёлтый. Цена ремешка в США составляет $59.

Apple позиционирует аксессуар как удобное решение для повседневного ношения iPhone, фактически предлагая современный вариант подвесок для телефонов, популярных в 2000-х.

Пока остаётся вопрос, насколько новый аксессуар будет востребован. В странах с повышенным вниманием к безопасности смартфонов, таких как Испания или Латинская Америка, подобный формат может вызвать осторожность у пользователей.

