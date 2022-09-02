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Новости

Android 14 получит поддержку спутникового соединения

Следующая версия мобильной операционной системы Android 14 получит поддержку спутникового подключения к интернету. Об этом рассказал в своём Twitter вице-президент Google по Android Хироши Локхаймер.

В конце августа оператор T-Mobile совместно со SpaceX заявили о запуске услуги соединения смартфонов со спутниковым интернетом. По задумке технология позволит быть на связи в тех точках, где нет сотового покрытия. При этом поддержка сотового соединения будет у любых смартфонов без каких-либо модификаций.

Запуск технологии запланирован на конец 2023 года.

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Источник:
Twitter

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