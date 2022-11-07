Вышла стабильная Android 13 для смартфонов Galaxy S21

Samsung выпустила оболочку One UI 5.0 на Android 13 для всех смартфонов серии Galaxy S21. Обновление будет постепенно появляться во всех регионах Европы.

Для проверки обновления до One UI 5.0, вам нужно перейти в Настройки > Обновление программного обеспечения > Загрузить и установить.

Первыми прошивку получили флагманы Galaxy S22. Ранее Samsung заявляла, что апдейт будет доступен и для других смартфонов до конца 2022 года.