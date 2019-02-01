AMD представила мощные процессоры Ryzen 4000
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AMD представила мощные процессоры Ryzen 4000

Сегодня AMD анонсировала новые процессоры AMD Ryzen 4000-ой для персональных ПК. Но вот приобрести их любой желающий не сможет. Первое время их просто не будет в рознице.

Таким образом AMD Ryzen 4000-ой будет поставляться только производителям ПК, которые будет оснащать свои устройства процессорами AMD. Таким шагом AMD хочет нарастить конкурентную мощность перед Intel, а вендорам предоставить более выгодные процессоры при сборке компьютеров.

  • Renoir 2

Если дела у компании по такому плану пойдут хорошо, то спустя какое-то время процессоры будут доступны рядовым пользователям.

  • Renoir 3

Процессоры AMD Ryzen 4000 основаны на архитектуре Zen 2, выполнены по норме 7 нм техпроцесса, а также оснащены интегрированной графикой AMD Radeon, мощность которых находится на уровне начальных дискретных решений Nvidia.

Всего в линейке шесть процессоров:

  • четырехъядерные AMD Ryzen 3 4300GE и AMD Ryzen 3 4300G;
  • шестиядерные AMD Ryzen 5 4600GE и AMD Ryzen 5 4600G;
  • восьмиядерные AMD Ryzen 7 4700GE и AMD Ryzen 7 4700G.

Тактовая частота при разгоне составляет до 4,4 ГГц. Также чипсеты GE обладают теплопакетом 35 Вт, а G — 65 Вт.

Новые процессоры серии AMD Ryzen 4000 будут доступны производителям в ближайшее время.

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