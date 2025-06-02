Алису в «Яндекс Браузере» научат совершать действия на сайтах

Летом 2025 года Алиса в «Яндекс Браузере» получит навыки ИИ-агента. Это позволит помощнику не просто искать информацию, но и совершать действия на сайтах — забронировать столик в ресторане или записать к парикмахеру, заполнив необходимые формы.

ИИ-агент — программа, которая использует большие языковые модели (LLM) для выполнения задач автономно, используя алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта. Она способна анализировать данные, принимать решения и даже учиться на своих ошибках.

Яндекс использует ИИ-агентов для улучшения работы поддержки в своих сервисах «Еда» и «Маркет». Представители компании отметили, что данное решение увеличило скорость решения вопросов на 10-15%.