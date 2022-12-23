Алису научили искать потерянный телефон

Голосовой помощник «Алиса» обучили дозваниваться на смартфон владельца Станции или умного телевизора. Такая функция позволит быстро найти затерявшийся в доме телефон по звонку.

Для активации поиска нужно отдать команду «Алиса, где мой телефон?» или «Алиса, найди мой телефон». После этого, голосовой помощник начнет делать звонок.

Алиса будет звонить на тот номер, который пользователь привязал к своему аккаунту в Яндекс ID. Более того, если на смартфоне использует определитель номеров от Яндекса, на экране телефона высветится «Алиса, Яндекс».

Пока Алиса умеет делать дозвон только на номера российских операторов. Если ответить на звонок, то вызов будет сброшен. Если перезвонить на номер «Алисы», то она расскажет, кто и зачем делал звонок.