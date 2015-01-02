AliExpress перестал принимать оплату через «ЮMoney» и Google Pay

Центробанк начал проверку сервиса «ЮMoney» (ранее «Яндекс.Деньги»), из-за чего теперь он не может осуществлять переводы зарубежным компаниям. Таким образом, оплата на AliExpress не проходит. В ЦБ посоветовали ограничить переводы денег между физлицами и зарубежными компаниями на шесть месяцев.

Помимо этого, не работают переводы и через Google Pay, хотя об их блокировке не сообщалось. В поисковом гиганте не ответили на запрос СМИ, а в «ЮMoney» отказались от комментариев.

При этом в AliExpress отметили, что восстановят оплату через интернет-кошельки, как только ситуация урегулируется.

Отметим, что у «ЮMoney» ограничили переводы денег между физлицами и компаниями-нерезидентами после проверки сервиса в 2020 году. Предполагается, что это связано с платежами в онлайн-казино и «серым» букмекерам.