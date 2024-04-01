Владелец AliExpress хочет доставлять онлайн-заказы на ракетах

Китайский космический стартап Space Epoch и Alibaba Group (владеет AliExpress, Taobao и ряда других платформ) работают над созданием многоразовых ракет для экспресс-доставок товаров. Предполагается, что подобный метод позволит доставлять онлайн-заказы по всему миру в течение часа.

В данный момент проект находится на начальной стадии испытаний. Потенциальная ракета будет способна транспортировать грузы до 10 тонн в контейнере объемом 120 кубических метров.

Space Epoch планирует взять за основу строящуюся ракету Yuanxing-1. Компания подчеркивает, что достигнуть этих амбициозных целей в короткие сроки будет непросто.